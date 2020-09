Oficial. Quaresma é do V. Guimarães

Ricardo Quaresma é reforço do Vitória de Guimarães para as próximas duas épocas (com mais uma de opção) e vai vestir a camisola 10.

A transferência do internacional português, de 36 anos, é oficial.

O Vitória faz um vídeo de apresentação lembrando uma das alcunhas do jogador: Mustang.

Ricardo Quaresma regressa a Portugal pela porta do Vitória de Guimarães, depois de nas últimas cinco temporadas ter jogado no futebol turco.



Na época passada, Quaresma fez 26 jogos e quatro golos pelo Kasimpasa, após ter representado o Besiktas.