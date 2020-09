Novidade para o ataque do FC Porto e hora de vender no Benfica

Evanilson é reforço do FC Porto e está em destaque nos três jornais desportivos, com direito a manchete no jornal "O Jogo".

"Dragão reforça ataque", escreve o jornal. Ponta de lança contratado ao Fluminense, por 8 milhões de euros. " A Bola" diz que os dragões pagam 10 milhões. A chegada de Evanilson não trava a contratação de Toni Martínez ao Famalicão, diz o "Record".

Depois de Fábio Silva, há mais um jovem da formação a rumar ao Wolverhampton. Vítor Ferreira sai, por empréstimo, mas o clube inglês fica com cláusula obrigatória de compra de 20 milhões de euros.

"Hora de vender", destaca o "Record" em manchete. O Benfica tenta colocar Carlos Vinícius. Vieira pede a Jorge Mendes para colocar o ponta de lança no mercado. Esperado encaixe de 60 milhões de euros. Chiquinho e Taarabt também negociáveis, por 10 milhões, cada um.

"O Jogo" e "A Bola" garantem que Rúben Semedo chega à Luz até ao final da semana.

O dia também é de Ricardo Quaresma. O internacional português será apresentado, esta terça-feira, como reforço do Vitória de Guimarães. Contrato de dois anos, com mais um de opção.

Do Sporting, nota para as contas positivas da SAD, que fechou 2019/20 com lucro de 12,5 milhões de euros. "A Bola" revela que o Sporting começará a pagar Rúben Amorim, ao Braga, nos próximos dias.

A seleção nacional defronta a Suécia, esta noite, e a maior novidade é o regresso de Ronaldo. "Portugal mais feliz", titula "A Bola". O capitão está recuperado e será titular. O Suécia-Portugal é às 19h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.