"Espero que o Sporting cumpra, ao limite, o que acordou com o Braga"

Sporting e Sporting de Braga estão finalmente de acordo quanto ao pagamento da transferência de Rúben Amorim do Minho para Alvalade. Os dois emblemas anunciaram, em comunicado, terem ultrapassado as divergências que levaram os arsenalistas a lançar um ultimato aos leões.

Na cidade dos arcebispos respira-se de alívio mas, para o presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD do Braga, António Marques, o episódio deixará marcas para o futuro.

"São dois clubes com pergaminhos e fez-se um esforço para chegar a um acordo que torne possível normalizar as relações entre os dois emblemas. No entanto, as relações ficam manchadas, é a vida. E se há um acordo quer dizer que, por agora, está enterrado o machado de guerra. O desejável é que as pessoas agora cumpram, ao limite, o que está acordado", disse em entrevista exclusiva a Bola Branca.

Acordo possível pela paciência que Salvador demonstrou

A forma como António Salvador liderou o processo é elogiado pelo dirigente, que entende ter dado mais um exemplo ao futebol português.



"O presidente do Braga foi apanhado numa situação inédita em Portugal entre dois clubes do mesmo escalão. Numa circunstância de grande pressão, António Salvador teve paciência, resistência e sabedoria para que as coisas não fossem para um campo indesejável para os dois clubes. É mais um crédito que o futebol português fica a dever ao presidente António Salvador", concluiu António Marques.

Segundo a edição online do jornal Record, Frederico Varandas pagará todos os juros e multas devidos, até ao momento. Num total que ascende a 12,1 milhões de euros + IVA.

De imediato, o Sporting paga 2,5 milhões de euros (em abril já tinha liquidado outros 2,5 milhões relativos a IVA). Este acordo prevê o pagamento parcelado no curto prazo, ficando tudo pago num período de tempo inferior a um ano.

Para evitar novos episódios existe um documento de confissão de dívida a executar, caso o Sporting falhe algum pagamento.