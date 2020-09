Cassiano troca o Boavista pelo Vizela

O FC Vizela confirmou a contratação de Cassiano, por duas temporadas. O ponta de lança, de 31 anos, deixa o Boavista e vai estrear-se na II Liga.

Com percurso feito, sobretudo no Brasil, com vários estaduais no palmarés, Cassiano esteve ligado, durante várias épocas ao Internacional de Porto Alegre. Antes de chegar ao Bessa, ainda passou pelo Aqtobe, do Cazaquistão, e pelos chineses do Heilongjiang Lava Spring.

A mudança para a China aconteceu após a sua melhor época, em que marcou 20 golos pelo Paysandu. Na temporada que fez no Boavista, foi utilizado em 28 jogos e marcou dois golos.

O Vizela está de regresso à II Liga, depois de ter sido promovido admnistrativamente. A Federação Portuguesa de Futebol decidiu suspender o Campeonato de Portugal, devido à pandemia de Covid-19, e promoveu Vizela e Arouca, os dois clubes com mais pontos conquistados na prova, à altura da interrupção.