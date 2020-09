Sub-21. Seleção da Bielorrússia em isolamento devido à Covid-19

As autoridades de saúde decretaram o isolamento dos jogadores da Bielorrússia depois de terem sido confirmados três casos positivos de Covid-19.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirma que o jogo com a seleção de sub-21 da Bielorrússia foi adiado.

A UEFA reuniu esta terça-feira com as duas federações e avançou para o adiamento da partida, que deveria realizar-se na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O jogo não tem ainda nova data.