Sub-21. Portugal-Bielorrússia adiado devido a casos de Covid-19

O jogo desta terça-feira entre Portugal e Bielorrússia em sub-21 vai ser adiado devido a casos de Covid-19, segundo anunciou a TVI e confirmou Bola Branca.

A equipa de Rui Jorge jogaria esta às 17h30 na Cidade do Futebol, instalações da Federação Portuguesa de Futebol, num jogo de qualificação para o Campeonato da Europa.

A Bielorrússia tem casos positivos de Covid-19 na equipa, o que inviabiliza a realização da partida. UEFA e Federação Portuguesa de Futebol deverão anunciar o adiamento da partida em breve.

Portugal é o segundo classificado do grupo 7 de qualificação para o Europeu de 2021, com 12 pontos, atrás da Holanda, que lidera com 15 pontos somados. A bielorrússia ocupa o quarto lugar, com oito pontos.