Portugal joga na Suécia com Ronaldo de volta

Portugal, detentor do título, procura dar continuidade ao arranque positivo na segunda edição da Liga das Nações de futebol com uma deslocação à Suécia, num encontro em que Cristiano Ronaldo estará de volta às opções.

Fernando Santos disse, na conferência de imprensa, que se o capitão mostrasse condições e disponibilidade total no treino, a probabilidade de jogar será "grande". Cristiano ficou fora do jogo com a Croácia, devido a um infeção no dedo de um pé. Está recuperado e, de acordo com informação do selecionador, "não há resquícios de infeção".

O avançado da Juventus treinou sem limitações e, em circunstâncias normais, será titular.

Ronaldo volta num estádio onde há sete anos carimbou uma das melhores exibições com a camisola das quinas, quando aplicou um "hat-trick" no triunfo por 3-2, que valeu o apuramento para a fase final do Mundial2014, no Brasil.



No Friends Arena, Ronaldo pode bater novo recorde, mais uma vez a nível de golos, já que tem 99 e está apenas a um de alcançar a centena com Portugal, marca apenas registada na história do futebol mundial por Ali Daei, que fez 109 ao serviço do Irão, entre 1993 e 2006.

Na segunda-feira, o avançado esteve em pleno e não demonstrou ter qualquer limitação no treino de Portugal no palco do jogo desta terça-feira, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.