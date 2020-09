Selecionador de Moçambique orgulhoso por Geny Catamo. "Qualidade não lhe falta"

Luís Gonçalves, selecionador de Moçambique, mostrou-se muito orgulhoso pelo jovem extremo Geny Catamo, que assinou contrato profissional com o Sporting e tem integrado a pré-época da equipa principal dos leões.

Extremo de 19 anos foi uma das surpresas do estági(...)

Geny Catamo chegou a Portugal em 2018, proveniente do Black Bulls de Moçambique, para representar o Amora. Transitou depois para os juniores do Sporting, por empréstimo.

Foi o técnico português Luis Gonçalves, selecionador de Moçambique, que o lançou, em setembro de 2019, para esse momento histórico de internacionalização.

"Chamei-o numa primeira convocatória. Tínhamos de ultrapassar as Maurícias. Não hesitei em lançar o Geny na sua primeira internacionalização pela seleção A. Fui algo contestado em Moçambique por essa opção. O jogo não começou muito bem para ele, mas ele foi crescendo no jogo. O Mexer, que é quem bate penáltis, deu a bola ao Geny e ele marcou o seu primeiro golo. A partir daí teve mais oportunidades", recorda.

Luis Gonçalves está em Moçambique para retomar os trabalhos com os “mambas”. O objetivo é preparar os dois jogos com os Camarões, a realizar em novembro, inseridos na terceira e quarta jornadas de qualificação para o Campeonato Africano das Nações.

Moçambique lidera o seu grupo de qualificação para o CAN 2021 com 4 pontos, resultado de uma vitória sobre o Ruanda (2-0) e de um empate com Cabo Verde (2-2).