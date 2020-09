FC Porto. Zé Luís de regresso aos treinos

O avançado Zé Luís já treinou integrado no treino do FC Porto nesta segunda-feira depois de ter estado isolado devido a um contacto suspeito com alguém infetado por Covid-19.

Passado o isolamento profilático sem sintomas, o cabo-verdiano regressou aos trabalhos com os dragões.

Os campeões nacionais têm quatro atletas no boletim clínico: Marchesín, Mbaye, Marcano e Fábio Vieira. Já Nakajima realizou trabalho de ginásio e treino condicionado.

Ausentes devido aos trabalhos das seleções continuam Danilo, Sérgio Oliveira e Pepe (Portugal) e Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queirós, Vítor Ferreira e João Mário (Portugal sub-21).