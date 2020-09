Evanilson vai ser dragão

O FC Porto assegurou a contratação de Evanilson, avançado brasileiro de 20 anos, que chega do Fluminense, onde estava cedido pelo Tombense.

O jogador é esperado esta terça-feira na cidade invicta para fazer exames médicos e assinar contrato por cinco temporadas.

Evanilson, formado no Fluminense, é um ponta de lança, que em 2018 jogou na 2ª divisão da Eslováquia, no STK Samorin, por empréstimo do clube brasileiro. O FC Porto será a segunda aventura de Evanilson na Europa.

Na época passada Evanilson marcou 28 golos em 38 jogos pela equipa de sub-20 do Fluminense.

O jogador já explicou que na formação atuava como extremo e só desde o ano passado passou a jogar como ponta de lança.

Evanilson é o segundo avançado a chegar ao Dragão depois de Taremi, ex-Rio Ave.