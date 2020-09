Vacinas e ano letivo na agenda da reunião que volta a juntar políticos e especialistas

Veja também:

As crianças vão estar no centro do encontro que esta segunda-feira volta a juntar políticos, especialistas e parceiros sociais numa reunião sobre a pandemia de Covid-19 que deve também ajudar as desenhar medidas para o regresso de todo o país ao estado de contingência no dia 15.

As chamadas “reuniões do Infarmed” são, assim, retomadas, mas o encontro de hoje decorre no auditório da Faculdade de Medicina do Porto e não nas instalações da Autoridade Nacional do Medicamento, em Lisboa, onde este tipo de reuniões decorreram até julho.

Não é só o local que muda. Também muda o modelo. Por um lado, porque a parte expositiva feita por especialistas é pública e pode ser seguida através da conta Youtube do Governo, mas também porque passou a ter mais especialistas em vez de serem ouvidos sempre os mesmos quatro.

E como a transmissão será pública, a agenda da reunião agora também é. Por isso, e porque tanto o Governo como a Direção-Geral da Saúde já tinham anunciado, uma parte da reunião destina-se a debater o início do ano letivo com aulas presenciais. “Um regresso seguro à escola / enfrentar as realidades, minimizar os riscos, antecipar soluções” é o tema atribuído a Carla Nunes, da Escola Nacional Saúde Pública, Manuel do Carmo Gomes, da Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa, e Henrique de Barros, do Instituto Saúde Pública da Universidade Porto.

Antes destes especialistas, Maria João Brito, responsável pela Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia, vai falar sobre a Covid nas crianças.

A reunião começará pelas 15h00 com um ponto de situação da situação epidemiológica atual, a cargo de Pedro Pinto Leite da DGS, e de Baltazar Nunes e Ana Paula Rodrigues, do Instituto Ricardo Jorge. Pedro Pinto Leite substitui nesta reunião Rita Sá Machado, que, em julho, deixou o lugar de chefe da divisão de Epidemiologia e Estatística da DGS para ir trabalhar na representação portuguesa junta da Organização Mundial de Saúde.

Segue-se a tecnologia, com José Manuel Mendonça, do Instituto Engenharia Sistemas e Computadores, a falar sobre a aplicação Stayaway Covid, e Luis Goes Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed, fará um ponto de situação sobre a nova vacina para este vírus.

Depois das comunicações feitas pelos especialistas, a reunião deixa de ser pública de haverá um período de perguntas e debate.

A reunião conta, como acontecia antes, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que deve continuar a ser uma espécie de porta-voz destes encontros. Também o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, vão estar presentes, assim como representantes dos partidos e dos parceiros sociais.