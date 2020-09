Saiba onde vão estar os radares de velocidade da PSP em setembro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai realizar dezenas de ações de fiscalização rodoviária em todo o país durante este mês de setembro.

Os agentes vão colocar radares de controlo de velocidade em pontos estratégicos, mas a PSP divulgou, previamente, os locais onde vão decorrer as operações.

AÇORES

08-set-20 14H45 Rua de São Gonçalo (Bombeiros) - Ponta Delgada

11-set-20 06H45 Av. D. Manuel I - Ponta Delgada

12-set-20 14H45 ER da Ribeira Grande (Homa) - Ponta Delgada

13-set-20 14H45 Calhetas de Rabo de Peixe - Ponta Delgada

21-set-20 08H00 ER n.º 1 - Freguesia de Santa Luzia, Concelho de São Roque - Ilha do Pico - Horta

AVEIRO

09-set-20 14H00 Av. Europa - Aveiro

09-set-20 09H00 Av. Da Régua - Ovar

09-set-20 15H00 Av. 32 - Espinho

10-set-20 09H00 Rua da Estrada Nacional, n.º 192 - Santa Maria da Feira

10-set-20 15H00 Rua Alexandre Herculano, n.º 171 - São João da Madeira

19-set-20 14H00 Rua Cega - Aveiro

23-set-20 09H00 EN 109.4 (Junto à Peraltafil)- Espinho

23-set-20 15H00 Rua do Sobral - Ovar

24-set-20 09H00 Av. 1.º de Maio - São João da Madeira

24-set-20 15H00 Rua do Amial, n.º 17 - Santa Maria da Feira

29-set-20 09H00 Av. Dr. Sá Carneiro - Aveiro

BEJA

08-set-20 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

16-set-20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

22-set-20 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

30-set-20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

BRAGA

08-set-20 08H00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado - Vila Frescaínha São Martinho - Barcelos

08-set-20 08H30 Circular Urbana - Guimarães

09-set-20 10H00 Variante Cavado - Braga

22-set-20 08H00 Circular de Barcelos - Vila Frescaínha São Martinho - Barcelos

24-set-20 08h30 Variante EN 14 - V.N de Famalicão

28-SET-20 08H30 Circular Urbana - Guimarães

29-set-20 15H00 Av. Frei Bartolomeu dos Mártires

BRAGANÇA

08-set-20 08H00 Av. Abade de Baçal - Bragança

18-set-20 08H00 Av. das Cantarias, Cantarias - Bragança

22-set-20 08H00 Av. Olímpio Guedes de Andrade - Mirandela

CASTELO BRANCO

19-set-20 08H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

25-set-20 09H00 Av. da Europa - Castelo Branco

29-set-20 08H00 Av. Infante D. Henrique - Covilhã

COIMBRA

08-set-20 08H00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz.

08-set-20 09H00 Ponte Rainha Santa Isabel

17-set-20 09h00 Av. da Lousã

17-set-20 08H00 Av. Drº. Mário Soares - (Centro Escolar Tavarede) - Figueira da Foz

22-set-20 14H00 IC 2 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz.

23-set-20 09H00 Via Augusto Vaz Serra

29-set-20 14H00 Av. Dr. Mário Soares - (Centro Escolar Tavarede) - Figueira da Foz

30-set-20 09H00 Via António Moreira

ÉVORA

08-set-20 09H30 EN 18, ao GIL - Estremoz

11-set-20 09H00 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro - Évora

16-set-20 09H00 Av. Lino de Carvalho - Évora

25-set-20 09H00 Av. D. Manuel Trindade Salgueiro - Évora

30-set-20 09H30 EN 18, ao GIL - Estremoz

FARO

08-set-20 09H00 Av. de Castro Marim - Vila R. St.º António

17-set-20 09H00 Av. de Castro Marim - Vila R. St.º António

18-set-20 09H00 Rua da Cruz vermelha Portuguesa - Tavira

22-set-20 09h00 Av. V6 - Cidade de Portimão

24-set-20 10H00 Av. Fonte Coberta - Lagos

28-set-20 09H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

GUARDA

11-set-20 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda

15-set-20 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda

23-set-20 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda

29-set-20 08H00 Via de Cintura Externa da Guarda

LEIRIA

09-set-20 09H00 N 356-1 KM 5,600 - Leiria

16-set-20 08H00 EN 242 - Marinha Grande

16-set-20 14H00 Rua Frei Fortunato - Alcobaça

LISBOA

08-set-20 09H00 Av. Marginal – Hotel Miragem - Estoril

11-set-20 08H00 Av. Capitães de Abril - Mem Martins

11-set-20 14H00 N 250-1, Baratã - Sintra

17-set-20 07H00 Av. Ivens, sentido Lisboa/Cascais

17-set-20 13H00 EN 249-3, sentido Sintra/Oeiras

18-set-20 19H00 Rua Cidade Benguela (JI Os Bosques) – Lisboa

18-set-20 22H00 EN 10, Km 126.7, Sobralinho, sentido Sobralinho/Alverca

23-set-20 09H00 Av. Nicolau Breyner - Loures

23-set-20 14H00 Rua Doutor Armindo Santos Ferreira - Santo António dos Cavaleiros

23-set-20 14H00 Rua Conde Almoster – Lisboa

28-set-20 14H00 Av. Padre Cruz - Lisboa

MADEIRA

11-set-20 00H00 VE 3 Km 6.9 Túnel Ponta do Sol/Madalena do Mar

11-set-20 14H00 Estrada Comandante Camacho de Freitas e Rua Maximiano de Sousa

12-set-20 08H00 VR1, Km 25.5 - Caniço - Este/Oeste

18-set-20 14H00 Estrada do Aeroporto e Av. do Infante

23-set-20 00H00 VE 3 Km 18.4 Ponte Jardim Pelado - Calheta

23-set-20 08H00 Estrada Monumental e Rua Ribeira João Gomes

25-set-20 16H00 VE 1 - Túnel do Cortado/VE1 Moínhos - Faial

PORTALEGRE

08-set-20 09H00 Av. da Europa- Elvas

17-set-20 08H00 Av. de Badajoz- Portalegre

22-set-20 14H00 Av. Francisco Fino - Portalegre

PORTO

10-set-20 08H00 Estrada D. Miguel - Gondomar

14-set-20 20H00 EN. 14 - Matosinhos

15-set-20 08H00 EN 556 - Santo Tirso

19-set-20 00H00 AEP - Porto

21-set-20 14H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

22-set-20 08H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

24-set-20 14H00 Estrada da Circunvalação - 11124 - Matosinhos

28-set-20 20H00 Av. D. João II - Oliveira do Douro

30-set-20 08H00 Rua Gomes Amorim - Póvoa de varzim

SANTARÉM

09-set-20 08H30 Caminho Municipal 1398 - Cartaxo

11-set-20 08H00 Av. Dr. Santana Maia - Abrantes

17-set-20 08H00 Av.ª Bombeiros Voluntários - Ourém

22-set-20 15H00 Rua Afonso D. Henriques - Entroncamento

29-set-20 08H30 Rua Serpa Pinto - Cartaxo

SETÚBAL

09-set-20 15H00 Av. do Mar - Amora - Seixal

14-set-20 09H00 Av. 1º de Dezembero 1640 - Seixal

14-set-20 08H30 EN 10 - Setúbal

15-set-20 08H00 Circular Externa - Montijo

21-set-20 08H30 Av. Baía Natural do Seixal - Corroios

25-set-20 10H30 Av. Arsenal do Alfeite (sentido Corroios/Almada) - Almada

VIANA DO CASTELO

10-set-20 20H30 Av. do Meio, Areosa - Viana do Castelo

16-set-20 09H30 Av. 25 de Abril - Viana do Castelo

21-set-20 09H30 Estrada da Papanata - Viana do Castelo

29-set-20 20H30 Rua Agostinho José Taveira - Ponte de Lima

VILA REAL

09-set-20 09H00 Av. Osnabruck - Vila Real

11-set-20 14H00 Av. Dr. Mario Soares - Chaves

17-set-20 14H00 Av. Aureliano Barrigas - Vila Real

17-set-20 14H00 Rua da Paz - Chaves

29-set-20 09H00 Av. Dom Afonso Duque de Bragança - Chaves

30-set-20 09H00 Av. Regimento Infantaria 13 - Vila Real

VISEU

08-set-20 08H00 Av. Europa - Viseu

14-set-20 08H00 Estrada Nelas - Viseu

16-set-20 08H00 Av. D.Egas Moniz - Lamego

26-set-20 07H30 Av. Europa - Viseu

29-set-20 07H30 Estrada Nelas - Viseu