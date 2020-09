Meios aéreos apoiam bombeiros em Porto de Mós e Castro Daire

Os fogos em Castro Daire e Porto de Mós estão a mobilizar o maior número de meios no terreno.

Três meios aéreos ajudam no combate ao incêndio de Porto de Mós, no distrito de Leiria.

Perto de 200 operacionais combatem uma frente de fogo que consome o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. São apoiados por 60 viaturas.

A zona rochosa e de difíceis acessos são o principal obstáculo.

No mapa dos incêndios, outra preocupação é um fogo em Castro Daire, distrito de Viseu, onde nesta altura já estão oito meios aéreos e 117 operacionais.

O combate é dificultado pelas altas temperaturas que levaram a Autoridade de Proteção Civil a colocar em alerta laranja os distritos a Norte do Tejo.

Calor e alertas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em risco máximo de incêndio cerca de uma centena de concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

O instituto colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos de todos os distritos (18) de Portugal continental.

No domingo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou para um aumento "muito grande" do risco de incêndio até às 23h59 de terça-feira em todo o continente português, em especial a norte do rio Tejo.

Em situação de alerta é proibida a realização de queimas e queimadas e o uso de fogo de artifício ou de outros artefactos pirotécnicos, e são proibidos o acesso, a circulação e a permanência em espaços florestais "previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios".

Também não são permitidos trabalhos florestais e rurais com equipamentos elétricos como motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade em alguns locais da faixa costeira a sul do Cabo Mondego.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus (em Bragança) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 26 (na Guarda) e os 39 (em Santarém).