Mais de 1.800 operacionais combatiam sete fogos rurais às 18h30

Mais de 1.800 bombeiros combatiam esta segunda-feira à tarde, pelas 18h30, sete incêndios rurais, sendo o fogo que lavra no concelho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, aquele que mobiliza mais meios de socorro.

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) por esta hora estavam envolvidos no combate aos incêndios 1.870 operacionais, apoiados por 541 viaturas e 22 aeronaves.

Um fogo que deflagrou, pelas 11h24, numa zona de mato na localidade de Antelas, concelho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, era aquele que mobilizava maiores meios, sendo as chamas combatidas por 327 bombeiros, apoiados por 103 viaturas e oito meios aéreos.

Um bombeiro morreu enquanto combatia este incêndio, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

O bombeiro, que estava desaparecido desde o início da tarde, era da corporação de Oliveira de Frades, acrescentou a mesma fonte.

No mesmo distrito, mas já em fase de resolução, um incêndio que deflagrou numa zona de mato na localidade de Cujó, concelho de Castro Daire, mobilizava àquela hora 212 operacionais, apoiados por 63 viaturas.

No distrito de Aveiro, um incêndio que deflagrou pelas 15h10 numa zona florestal no concelho de Albergaria-a-Velha mobilizava 233 bombeiros, 74 viaturas e cinco meios aéreos.

Mais a sul, no distrito de Leiria, continua a lavrar um incêndio que deflagrou no domingo na freguesia de Serro Ventoso, concelho de Porto de Mós, que estava às 18h30 a ser combatido por 173 operacionais, apoiados por 53 viaturas e um meio aéreo.