Lar no Porto. Sobe para 73 o número de infetados na Residência do Montepio

O total de pessoas infetadas na residência sénior Montepio da Rua do Breiner, no Porto, é de 78 (48 utentes e 25 funcionários).

Estes dados do Instituto da Segurança Social corrigem o último balanço feito pela Administração Regional de Saúde do Norte, que só enviou os números que diziam respeito a casos ativos e não a casos acumulados, escreve o jornal “Público”.

Já morreram 20 utentes, mas são apenas 16 os que estão registados como vítimas da Covid-19. Alegadamente dois utentes estavam já recuperados quando morreram, outros dois morreram depois de testarem negativo.

O primeiro caso positivo foi detetado em 29 de julho. “Nesta conjuntura complexa de crise sanitária, foi elaborado um plano de contingência específico (implementado a 8 de março), que seguiu as linhas mestras de atuação definidas pela DGS e foi complementado com medidas específicas no âmbito da higiene, limpeza, desinfeção, gestão de resíduos, distanciamento social, concentração de pessoas e ventilação dos espaços, visitas, admissão de novos residentes/utentes, recursos humanos e testes Covid-19”, explicou já a instituição.

A residência diz ainda ter feito envio periódico e atualizado de informação à Direção Clínica do Centro Hospitalar do Porto, assim como à Unidade de Saúde local. Apesar disso, não foi possível evitar a situação de contágio.

A média de idades das vítimas ronda os 90 anos. Estavam na residência há mais de cinco anos e todas apresentavam várias comorbilidades, nomeadamente doenças cardiovasculares, patologias respiratórias crónicas, diabetes e um elevado nível de dependência.