Hospital da Misericórdia de Lousada reabre após confirmar que surto só afetou UCCI

A Santa Casa da Misericórdia de Lousada, no distrito do Porto, anunciou esta segunda-feira que vai reabrir "todos os serviços" que estavam suspensos na sequência de um surto detetado na Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) na semana passada.

Em comunicado, a Santa Casa de Lousada diz que completou os testes a "todos os colaboradores que exerceram atividade no hospital", revelando que de um total de 231 apenas um se revelou positivo.

"Foi identificado mais um caso positivo de um colaborador da UCCI que já se encontrava antecipadamente em isolamento profilático, comprovando uma vez mais que o vírus ficou restrito apenas a esta Unidade", indica.

O colaborador junta-se aos outros seis profissionais infetados, de um total de 14.

No que toca aos doentes internados naquela unidade, os números não se alteraram, adianta a Misericórdia de Lousada. A 5 de setembro, no dia em que o hospital da Santa Casa suspendeu todos os seus serviços, havia 19 utentes infetados, sendo que 17 foram transferidos para uma nova "ala Covid-19" com capacidade para 20 pessoas.

"Relativamente aos doentes internados na ala Covid-19 recentemente criada, manteve-se o número de doentes infetados, não havendo alterações relevantes ao seu estado clínico", adianta a Misericórdia de Lousada no mesmo comunicado. "Os doentes agudizados continuam no hospital de referência."

Face aos resultados dos testes, a instituição informa que "procecederá à abertura de todos os serviços, com medidas de prevenção reforçadas", após validação da "retoma da atividade clínica por parte da Unidade de Saúde Pública".