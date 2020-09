Graça Freitas, a resistente

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, tem estado no olho do furacão desde o primeiro minuto desta pandemia, não só pela função que desempenha, mas pela forma quase desastrosa como comunicou nos primeiros momentos da pandemia. Agora, volta a estar por causa da Festa do Avante e do início do ano letivo, com o Presidente da República a fazer reparos públicos ao que considera ser a falta de informação por parte da DGS.

Marcelo insistiu com a divulgação das regras da festa comunista e a DGS, primeiro, disse que não lhe competia divulgar, mas acabou por divulgar. Já esta semana, o Presidente dando eco a críticas de sindicatos e do CDS, insistiu com a divulgação de regras para o ano letivo.

Graça Freitas respondeu, esta quarta-feira, lembrando que as regras pra as escolas se organizarem foram enviadas e divulgadas há dois meses; o quefalta são os procedimentos em caso de existência de uma suspeita, um contágio ou um surto. Esse manual está a ser trabalhado há pelo menos duas semanas, na semana passada o governo anunciou que será discutido no dia 7, na reunião que voltará a juntar políticos, especialistas e parceiros sociais, nas instalações do Infarmed, em Lisboa e na qual o Presidente também deve estar presente.

Estas trocas públicas de recados são sintoma de um mal-estar que vem praticamente desde o início da pandemia. Nos bastidores, o Presidente da República já manifestou em várias ocasiões que não estará propriamente satisfeito com a prestação da diretora-geral.

Em finais de junho, segundo relatos feitos à Renascença, considerava que estava "envaidecida" e que dava conferência de imprensa a mais. Coincidência ou não, pouco depois, os briefings da DGS deixaram de ser diários e passaram a ser em dias alternados. Uma alteração pela qual o Ministério da Saúde já ansiava, mas que o gabinete do primeiro-ministro demorou a permitir.

Avanços e recuos

As mudanças de rumo da diretora-geral têm sido uma constante nestes seis meses de pandemia em Portugal. E começaram ainda antes. Primeiro, para quem já não se lembra, dizendo que era pouco provável que chegasse a Portugal, a 15 de janeiro, desvalorizando igualmente a gravidade do coronavírus e a possibilidade de transmissão entre humanos. A responsável chegou a dizer que era muito reduzida a possibilidade de uma epidemia global. Na véspera, a Organização Mundial de Saúde já tinha, porém, dito publicamente que essa era uma hipótese que estava a ser considerada.

Os ditos e desditos sobre o fecho das escolas ou a utilidade das máscaras são outras marcas que ficam das comunicações da diretora-geral da Saúde, que começou por negar a utilidade das mesmas, dizendo que criavam uma falsa sensação de segurança, até admitir que não existiam máscaras para todos, e finalmente recomendando o seu uso, que acabou por tornar-se obrigatório no caso de espaços públicos fechados. A falta de conhecimento sobre o coronavírus que causa a Covid-19 foi servindo aos responsáveis políticos para dar cobertura a esses recuos nas orientações da DGS, que também foram sendo desculpados com as alterações de rumo da própria Organização Mundial da Saúde.

A 4 de Março, 2 dias depois dos primeiros casos da doença oficialmente registados em Portugal, André Ventura confrontou o primeiro ministro no debate quinzenal do parlamento, perguntando se mantinha a confiança na diretora-geral; a resposta de António Costa foi "no meio da batalha não se mudam os generais". Sendo certo que a expressão conhecida a que o primeiro ministro pareceu aludir é que não se limpam armas a meio da batalha, o sinal estava dado, Graça Freitas não saía, mas haveria de sair?

A Renascença sabe que, no Governo, chegou a ser ponderada a hipótese de haver uma substituição no Verão, entre o fim da primeira vaga e antes da previsível segunda vaga da pandemia, dando tempo ao sucessor de preparar o inverno que está a chegar. Em causa não estava a competência técnica de Graça Freitas, mas sobretudo a forma como a DGS está organizada e funciona. “Como uma quinta”, resumiu à Renascença uma fonte da área da Saúde.