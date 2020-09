Ferro preocupado com Covid-19 nos lares. "Como é que não se aprenderam lições?"

Veja também:

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, mostrou-se preocupado com a forma como está a ser combatida a propagação da Covid-19 nos lares.

“Como é que se compreende que continuem apenas a fazer-se testes quando há pessoas que acusam positivo. Quando há uma pessoa num lar que acusa positivo, o caminho já está prejudicado, o caminho para uma vaga nesse lar já é muito forte”, questionou o socialista.

As declarações foram feitas na segunda parte da reunião sobre a evolução da Covid-19 em Portugal, que decorre no Porto. O encontro não é aberto aos jornalistas, mas a transmissão não foi interrompida e os jornalistas acabaram por ouvir as preocupações de Ferro Rodrigues.



“Não consigo perceber porque é que não se apreenderam lições da primeira fase e não se retiraram lições para a evolução da situação em julho e em agosto, nomeadamente”, acresentou.

O encontro junta peritos, políticos e parceiros sociais e conta com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, líderes partidários, patronais e sindicais.



Outra das questões levantadas por Ferro Rodrigues foi a fiabilidade dos dados internacionais.

“Não consigo olhar para as estatísticas que mostram os número de casos em Portugal e na China sem ficar com um misto de perplexidade e de alguma irritação”, confessou.

O presidente da Assembleia da República questionou como é que é possível que a China apresente diariamente sete ou oito casos de novos infetados, enquanto Portugal apresenta às vezes 300 e 400 casos.

Perguntando se não há nenhuma organização internacional que obrigue à fiabilidade dos dados, Ferro Rodrigues frisou que não podem existir dados com consequências económicas graves para vários países, entre os quais Portugal, que não são comparáveis.

"Não faz sentido que alguns países despejem informação que não é certamente verdadeira", referiu, acrescentando que "se for verdadeira Portugal tem de estudar muito a sério o que as autoridades desses países estão a fazer para aprender com elas".

“Não faz sentido que hajam organizações internacionais que não prezem a verdade dos números e acontecimentos”, sublinhou.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.843 pessoas das 60.507 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.