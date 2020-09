🔴 Em direto. Governo apresenta situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal

Metade dos casos confirmados de Covid-19 em Portugal, entre 17 e 30 de agosto, são assintomáticos, adiantou esta tarde Pedro Pinto Leite, representante da Direção-Geral da Saúde (DGS), no encontro que marca o recomeço das reuniões do Infarmed.



De acordo com o especialista, a coabitação familiar representou, no mesmo período, a maior causa de transmissibilidade em Portugal (49%), seguida do contacto laboral (16%).



Ficaram conhecidas como “reuniões do Infarmed” por se realizarem nas instalações da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa, mas esta segunda-feira o encontro sobre Covid-19 que junta especialistas e políticos muda-se para o Porto.

A reunião de segunda-feira marca o reinício destes encontros que estiveram suspensos em julho e agosto. Tem um novo modelo: a apresentação inicial feita por especialistas é pública, pode ser acompanhada por via digital por quem quiser. Mas também tem nova hora e novo local: tem lugar no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.