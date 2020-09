🔴 Em direto. 660 mil portugueses já descarregaram a aplicação StayAway Covid

Metade dos casos confirmados de Covid-19 em Portugal, entre 17 e 30 de agosto, são assintomáticos, revelaram esta segunda-feira os peritos da Direção-Geral da Saúde (DGS), no encontro que marca o recomeço das reuniões entre Governo e especialistas, para acompanhar a pandemia de Covid-19 em Portugal.



De acordo com Pedro Pinto Leite, representante da DGS, a situação epidemiológica nacional agravou-se desde meados de agostoa e coabitação familiar representou, no mesmo período, a maior causa de transmissibilidade em Portugal (49%), seguida do contacto laboral (16%).



O especialista revelou, ainda, que os município de Mora, Sernancelhe, Armamar, Arouca, Vila Verde e Arraiolos são aqueles que apresentam maior incidência cumulativa por 100 mil habitantes, no mesmo período de análise. Este indicador pode ser interpretado como a probabilidade ou o risco de um indivíduo de cada um destes concelhos desenvolver a doença durante 14 dias.

“Parece-nos ser necessário reforçar as medidas não farmacológicas conhecidas por todos – desde o distanciamento físico, a higienização das mãos, o uso de máscaras ou outros equipamentos de proteção individual, o arejamento de espaços, evitar tocar com as mãos nos olhos, no nariz e na boca, e a desinfeção dos locais. Todas devem ser reforçadas, especialmente no grupo de 80 ou mais anos, cuja incidência está acima das restantes idades, como no grupo de 20-29 anos, que lidera estas incidências”, explicou.



Segundo Ausenda Machado, especilista do INSA também presente no encontro que decorre na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, foram realizados mais de 80 mil testes de diagnóstico à Covid-19 por semana, desde o mês de Junho.