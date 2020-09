Covid-19 por concelho. Lisboa e Sintra com aumento superior a 200 novos casos

A DGS optou por suspender a atualização diária da caracterização demográfica dos casos confirmados, que passou a ser alvo de uma revisão semanal, publicada à segunda-feira. Os dados divulgados, dão conta de apenas 91% do total de casos, registado em Portugal. À Renascença, a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência". O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.

Casos de Covid-19 por concelho

Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológicaLisboa continua a ocupar o topo da tabela com um total de 5.295 infetados com o novo coronavírus, seguido de Sintra (4.486), Loures (2.612) e Amadora (2.586).