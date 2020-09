Covid-19. Isolamento deixa de ser obrigatório para crianças que cheguem a centros de acolhimento

A medida tinha causado bastante polémica. No final de agosto, Graça Freitas disse mesmo que a única coisa que poderia ser alterada nesta norma tinha a ver com as condições de conforto do isolamento.

A diretora-geral da Saúde já tinha assumido, no entanto, que a decisão de colocar em isolamento uma criança recém-chegada a uma instituição era “muito difícil” e afirmou na sexta-feira que a medida deixa de fazer sentido se as crianças podem entrar e sair diariamente para ir à escola.