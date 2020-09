Câmara de Arouca quer apoio médico constante em lar com surto

Veja também:

A presidente da Câmara de Arouca, Margarida Belém, reconhece a importância de reforço de apoio médico no Lar da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, que tem sido afetado com um surto da Covid-19.

Há 76 casos positivos de infeção por Covid-19 no lar, entre eles 47 utentes e 29 funcionários. No total, no concelho de Arouca há 189 casos ativos de Covid-19.

Em declarações à Renascença, Margarida Belém destaca a necessidade de apoio médico continuo, num lar onde os utentes precisam de ser acompanhados em permanência.

"Os utentes estão estáveis, mas precisam de monitorização constante. É importante que exista apoio permanente das equipas de saúde, nomeadamente médica. Já não é um lar, é quase uma unidade de cidados continuados de grande dimensão. Tenho vincado diariamente a necessidade dessa presença contínua para assegurar que vamos levar isto a bom porto até ao fim", disse.