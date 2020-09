Balanço DGS. Mais de 43 mil recuperados em Portugal

Portugal regista, esta segunda-feira, 60.507 casos confirmados de Covid-19, mais 249 do que nas últimas 24 horas. Segundo o relatório diário da DGS, há mais três mortos, somando um total de 1.843. Já o número de casos recuperados ultrapassa os 43 mil, Portugal tem 43.016 recuperados do novo vírus SARS-CoV-2 (mais 63).

A região Norte é a que acumula mais de metade do aumento dos casos (53%), com mais 1.333 casos, tem agora 21.930. O segundo maior aumento deu-se em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), registando 31.048, mais 85 que ontem. Seguido da região Centro (17 casos), Açores (sete casos), Algarve (três casos) e Alentejo e Madeira (ambos com dois casos).

Número de casos por região:





Portugal registou, ainda, mais três mortos. Das mortes registadas todas pertenciam a LVT, as três com mais de 80 anos. A taxa de letalidade desceu 0,1%, estando agora nos 3%.

Quanto ao número de internados, há agora mais 27, somando um total de 381 pacientes em internamento. Com 332 doentes em enfermaria, mais 21 que ontem. Já na Unidade de Cuidados Intensivos há mais seis doentes que ontem, com um total de 49.

A pandemia já infetou, até ao momento, 27.146.371 pessoas em todo mundo, provocando mais de 889 mil mortes. O número de recuperados está em 18.155.187.