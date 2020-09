WikiLeaks. Julgamento de extradição de Julian Assange retomado em Londres

Julian Assange regressou esta segunda-feira ao banco dos réus num tribunal em Londres para retomar a batalha contra o pedido de extradição dos EUA, onde enfrenta acusações criminais de espionagem por causa da atividade da WIkiLeaks, organização que ajudou a fundar. O julgamento estava suspenso desde o final de fevereiro por causa da pandemia de Covid-19.

As autoridades norte-americanas acusam o australiano, agora com 49 anos, de conspirar para aceder aos sistemas informáticos do Governo dos EUA e de violar a lei de espionagem, após a divulgação de centenas de milhares de documentos militares secretos sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão, entre 2010 e 2011.

Visto pelos seus apoiantes como o rosto da liberdade de expressão e o homem que expôs os abusos de poder dos EUA ao resto do mundo, reúne vários críticos, que entre outros citam o facto de ele ter divulgado documentos sem assegurar a proteção da identidade das fontes dos serviços secretos norte-americanos.