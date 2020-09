Navalny acordou do coma e está a reagir. Rússia critica tentativas "absurdas" de culpabilização

O líder da oposição russa Alexei Navalny, envenenado com um agente nervoso em meados de agosto na Sibéria, acordou do coma induzido e está responsivo, anunciou esta segunda-feira a equipa médica do hospital de Berlim para onde Navalny foi transportado a 22 de agosto.

Os médicos dizem que ainda não está excluída a possibilidade de Navalny vir a sofrer de danos permanentes na sequência do que classificam como um "envenenamento severo" com recurso ao Novichok, um agente neurtóxico de nível militar que em 2019 foi proibido pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ).

A substância, desenvolvida pela União Soviética e já ligada ao envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da sua filha, foi identificada por uma equipa de médicos do Exército alemão.

Ontem, a Alemanha fez um ultimato à Rússia exigindo ao Governo de Vladimir Putin que "esclareça o que aconteceu". Já hoje, o Kremlin voltou a garantir que não está envolvido no caso e a criticar as tentativas "absurdas" de culpar o Governo russo pelo que aconteceu.