Osaka vence Anett Kontaveit e está nos quartos de final do Open dos Estados Unidos

A japonesa, de 22 anos, vai agora defrontar a tenista norte-americana Shelby Rogers, 93.ª jogadora mundial, que se qualificou pela primeira vez para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, ao bater a checa Petra Kvitova.

Rogers, de 27 anos, venceu os três jogos já disputados com Osaka, antiga número um do mundo e vencedora do US Open em 2018.