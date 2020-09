Jogos Olímpicos vão realizar-se em 2021 "com ou sem" pandemia

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021, vão ser disputados no próximo ano, independentemente da evolução da pandemia do novo coronavírus, anunciou esta segunda-feira o vice-presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), John Coates.



Em entrevista por telefone à agência de notícias France-Presse (AFP), o presidente do comité de coordenação do COI para os Jogos Olímpicos de 2020 disse que o evento vai ser uma realidade "com ou sem" covid-19 e vai "começar a 23 de julho do próximo ano".

"Serão os Jogos [Olímpicos] que derrotaram a covid-19, a luz no fim do túnel", afirmou.

O tema dos Jogos será a "reconstrução após a devastação causada pelo tsunami", disse Coates, referindo-se ao terramoto e ao tsunami que devastaram o nordeste do Japão em 2011. As olimpíadas foram canceladas até agora apenas em tempos de guerra.