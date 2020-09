Djokovic pede desculpa. "Uma lição de crescimento e evolução"

Novak Djokovic pediu desculpa por ter acertado com uma bola na garganta de uma juíza de linha, atitude que levou à desclassificação do número um do ténis mundial,.

"Peço desculpas ao US Open e a todos os que foram afetados pelo meu comportamento. Toda esta situação me deixou triste e vazio. Vou tornar esta desilusão numa lição de crescimento e evolução", escreveu o número um do mundo, nas redes sociais.

O número um mundial do ténis jogava o primeiro set frente ao espanhol Pablo Carreño-Busta, a contar para os oitavos de final do torneio norte-americano, numa altura em que perdia por 6-5. Djokovic atirou, aparentemente sem intenção, a bola contra uma juiz de linha, que caiu e ficou, momentaneamente, combalida.



A equipa de arbitragem esteve, depois, a dialogar em pleno ‘court’ e decidiu-se pela desqualificação do sérvio, que perseguia um quarto título no US Open, após as vitórias de 2011, 2015 e 2018, e um 18.º do ‘Grand Slam’.



"Falei com os juízes e com a organização do torneio, que me disseram que ela está bem. Estou muito arrependi por ter causado esta situação tão errada", acrescentou.

Djokovic, que era o principal favorito à conquista do título, podia aproximar-se dos 19 ‘Grand Slams’ do espanhol Rafael Nadal e dos 20 do recordista, o suíço Roger Federer, ambos ausentes de Flushing Meadows.

Desta forma, Pablo Carreño-Busta, 27.º jogador mundial, segue para os quartos de final, nos quais vai defrontar o vencedor do embate entre o belga David Goffin e o canadiano Denis Shapovalov.