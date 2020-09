Comité Olímpico de Portugal saúda confirmação dos Jogos Olímpicos em 2021

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, fica satisfeito com a confirmação que os Jogos Olímpicos não serão novamente adiados em 2021, independentemente da evolução da pandemia da Covid-19 no próximo ano.

"Reajo de forma positiva. Havendo um elevado grau de incerteza quanto aos Jogos Olímpicos, as declarações introduzem um fator que aparentemente dão alguma tranquilidade quanto à realização dos Jogos. Em relação ao contexto em que vão ser disputados, teremos de aguardar", disse, em entrevista a Bola Branca.

A reação surge na sequência das declarações do vice-presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), John Coates, que garante que o evento vai ser uma realidade "com ou sem" covid-19 e vai "começar a 23 de julho do próximo ano". "Serão os Jogos [Olímpicos] que derrotaram a covid-19, a luz no fim do túnel", afirmou.