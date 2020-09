Bucks perdem Giannis, mas ganham esperança na luta com os Heat

Foi ao quarto jogo que os Milwaukee Bucks conquistaram a primeira vitória nas meias-finais do "play-off" da Conferência Este, diante do Miami Heat. Khris Middleton, com 36 pontos, liderou a equipa de Mike Budenholzer, frente aos Miami Heat (115-118), num triunfo alcançado após prolongamento e que manteve a melhor equipa da fase regular na luta.

Middleton assumiu-se, na ausência de Giannis Antetokounmpo, que esteve menos de 12 minutos em campo. Uma lesão num tornozelo tirou-o de um jogo em que já tinha 19 pontos e quatro ressaltos. Os Bucks informam que estão a realizar tratamento intensivo à lesão para tentar recuperar a sua grande estrela para o jogo cinco das meias-finais.

Os Bucks continuam no "fio da navalha". Uma vitória de Miami envia a formação de Milwaukee para casa.

Na Conferência Oeste, os Los Angeles Lakers bateram os Miami Heat, por 117-109, e empataram a eliminatória (1-1). Anthony Davis fez duplo-duplo, com 34 pontos e dez ressaltos. Foi o melhor marcador do encontro. LeBron James ficou perto do triplo-duplo, com 28 pontos, 11 ressaltos e nove assistências.

NBA

"Play-offs"

Conferência Este

Meias-finais, 4.º jogo

Miami Heat-Milwaukee Bucks, 115-118 (3-1)

Conferência Oeste

Meias-finais, 2.º jogo

LA Lakers-Houston Rockets, 117-109 (1-1)

[notícia corrigida às 11h58, com informação correta sobre impacto da vitória dos Milwaukee Bucks, na eliminatória com os Miami Heat. Pelo erro, pedimos desculpa]