Vitória de Guimarães confirma transferência de Pêpê para o Olympiacos

O Vitória de Guimarães anunciou a transferência de Pêpê Rodrigues para o Olympiacos.

De acordo com o comunicado do clibe minhoto, "para além da verba acertada entre as partes, o contrato prevê ainda prémios por desempenho e o Vitória de Guimarães reserva também uma percentagem de mais-valias numa futura transferência".

O médio de 23 anos chegou ao Vitória de Guimarães em 2018, primeiro cedido pelo Benfica e, mais tarde, em definitivo. No total, somou cinco golos em 66 jogos disputados.