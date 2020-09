Ricardo Quaresma perto de ser reforço do Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães estará muito perto de assegurar a contratação do internacional português Ricardo Quaresma.

De acordo com com o "Guimarães Digital", o extremo de 36 anos vai assinar contrato por uma temporada com os vimaranenses, com mais uma de opção, sendo que o clube já prepara o vídeo de apresentação do jogador.

Ricardo Quaresma esteve associado ao FC Porto e ao Boavista neste defeso, depois de ter terminado contrato com o Kasimpasa, da Turquia.

Formado no Sporting, Quaresma deu cartas também no FC Porto, clube que representou em duas passagens diferentes, entre 2004 e 2008, e 2013 e 2015. Cinco anos depois, prepara-se para voltar a Portugal.

Quaresma rescindiu contrato com o Kasimpasa, onde apontou quatro golos em 26 jogos na última temporada. Ao longo da carreira, o internacional português representou ainda o Barcelona, Inter de Milão, Chelsea, Besiktas e Al-Ahli.