Moreirense tem um caso positivo de Covid-19

O Moreirense detetou um caso de Covid-19 no plantel principal de futebol, apurou Bola Branca.

O clube de Moreira de Cónegos realizou, na última sexta-feira, uma bateria de testes a todos os elementos da equipa principal e staff técnico e detetou um caso positivo. O jogador está assintomático e em isolamento desde sábado, de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde.

Este não é o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no plantel do Moreirense, depois de Abdu Conté ter estado infetado na retoma do campeonato na última temporada.

O Moreirense prepara o arranque do campeonato, que inicia dentro de duas semanas. A estreia na I Liga da equipa treinada por Ricardo Soares será a 20 de setembro, em casa, contra o Farense.