Fernando Fonseca e Eustáquio reforçam o Paços de Ferreira

O lateral fecha o lado direito da defesa do Paços de Ferreira, que conta ainda com Jorge Silva e Zé Uilton como opções.

O lateral-direito de 23 anos estava livre no mercado, depois de não ter chegado a acordo para a renovação de contrato com o Gil Vicente, como a Renascença noticiou.

O Paços de Ferreira fechou a contratação de Fernando Fonseca e está muito perto de assegurar a continuidade de Stephen Eustáquio no plantel, apurou Bola Branca.

As duas partes não chegaram a acordo para a renova(...)

Já Stephen Eustáquio está muito próximo de continuar no Paços de Ferreira. O médio representou o clube na última meia temporada, por empréstimo do Cruz Azul, e garantiu em entrevista a Bola Branca que não iria continuar no clube mexicano.

O internacional canadiano é a terceira contratação para o meio-campo, depois de Martín Calderón, ex-Real Madrid, e Bruno Costa, ex-Portimonense.

Formado no União de Leiria, Nazarenos e Torreense, o médio de 23 anos conta ainda com passagens pelo Leixões e Desportivo de Chaves.

Fernando Fonseca e Eustáquio serão o 9º e 10º reforço do Paços de Ferreira no defeso, sendo que a equipa comandada por Pepa já anunciou as contratações de Jordi, Michael Fracaro, David Suahele, Martín Calderón, Bruno Costa, Luther Singh, João Pedro e Pedro Martelo.