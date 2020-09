Dénis Duarte reforça a defesa do Penafiel

O Penafiel anunciou a contratação do defesa-central Dénis Duarte, proveniente do Dínamo Brest.

O defesa de 26 anos deixou Portugal em 2018 para rumar à Bielorrússia, onde se sagrou campeão e venceu uma supertaça.

Dénis Duarte regressa pela porta do Penafiel, da II Liga, onde assinou um contrato válido por uma temporada.

Formado no Torreense, onde se estreou no futebol sénior, destacou-se no Vitória de Guimarães, onde disputou três épocas na equipa B, tendo ainda somado quatro jogos na equipa principal da formação vitoriana.