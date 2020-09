A evolução de Darwin

A história de Darwin Nuñez está em primeiro plano, esta segunda-feira, nos jornais desportivos. "Estava escrito", lê-se na manchete do jornal "A Bola". É a história de vida do ponta de lança do Benfica. Da infância difícil às lágrimas no dia da apresentação no Seixal. "O Jogo" também dedica trabalho à "história de luta de Darwin". O avançado bisou na vitória no jogo-treino com a equipa B.

Chama-se Luis Suárez, é ponta de lança, mas não confundir com o uruguaio que está de saída do Barcelona. O Sporting está interessado em Suárez, ponta de lança, colombiano do Watford.

"Suárez na lista do leão", anuncia o "Record". Watford admite negociar 60% por 5 milhões de euros. Esteve, por empréstimo, no Saragoça, da segunda divisão espanhol, onde marcou 19 golos, em 39 jogos. O diário da Cofina revela que esteve na agenda do Benfica, como alternativa a Darwin.

De acordo com "O Jogo", o Sporting está disponível para negociar Vietto. Doze milhões de euros é o valor exigido pela SAD. Ordenado de 3,5 milhões de euros supera teto salarial. "A Bola" informa que os leões receberam propostas por Jovane, mas muito longe do valor exigido.

"Ronaldo à vista", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". Capitão já treinou e é reforço para o jogo com a Suécia. Outra seleção nacional, a de futebol de praia, também merece lugar nas primeiras, devido à revalidação do título europeu.

O desportivo da Global Media revela que Zé Luís está de regresso aos treinos e pronto para convencer Conceição. "O Jogo" destaca, ainda, declaração de Fábio Martins, que diz que seria um orgulho jogar com o FC Porto.