Sporting contacta Watford por Luis Suárez

O Sporting estará interessado na contratação do avançado Luis Suárez, do Watford, segundo escreve o jornal "Record".

De acordo com a publicação, os leões já terão entrado em contacto com o clube inglês para uma primeira abordagem em direção a um acordo pelo avançado, sendo que o Watford estará disponível a ouvir propostas a rondar os cinco milhões de euros por 60% do passe.

O Benfica também terá estado interessado em Suárez, mas acabou por contratar Darwin Nuñez na mesma divisão, ao Alméria.

O ponta-de-lança colombiano de 22 anos assinnou pelo Watford em 2017/18, nunca integrou o plantel dos ingleses e foi cedido a três emblemas: Valladolid, Nàstic e Saragoça.

Na última temporada, Suárez foi o segundo melhor marcador da segunda divisão espanhola, com 19 golos apontados ao serviço do Saragoça, que falhou a subida à La Liga, ao perder com o Elche nas meias-finais, que viria a garantir a última vaga de subida ao primeiro escalão.

O Sporting estará ainda no mercado à procura de um ponta-de-lança. Neste momento, Rúben Amorim conta com Luiz Phellype, que regressa de uma grave lesão no joelho, Andraz Sporar e o jovem Tiago Tomás.

Os leões arrancam a época já no próximo dia 24 de setembro, em Alvalade, contra o Viking ou Aberdeen, para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa.