​Fórmula 1. Gasly conquista primeira vitória da carreira

O piloto francês Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) conquistou este domingo a primeira vitória na Fórmula 1, ao impor-se num atribulado Grande Prémio de Itália, oitava prova do Campeonato do Mundo de 2020, realizada no circuito de Monza.



Gasly, de 24 anos, terminou as 53 voltas com 415 milésimos de segundo de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) e 3,358 segundos sobre o canadiano Lance Stroll (Racing Point).