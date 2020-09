Sub-21. Rui Jorge não desvaloriza Bielorrússia

O selecionador de sub-21 lembra a dificuldade que a Bielorrússia já criou à equipa das quinas anteriormente e, por isso, será necessário estar a top.

“É um adversário que já defrontámos [vitória por 2-0] e sentimos alguma dificuldade em marcar. Esperamos um adversário difícil de ultrapassar, pois tem jogadores que pedem muito a bola nas costas da nossa defesa”, disse Rui Jorge.

O técnico chamou várias caras novas para esta partida (Nuno Mendes, João Mário, Pedro Gonçalves e Joelson). Não gosto de fazer análises individuais, mas têm demonstrado qualidade e vontade de ser elementos deste grupo”, considerou.

Portugal defronta esta terça-feira (17h30) a Bielorrússia, no sexto jogo da fase de qualificação para o Europeu da categoria.

A equipa de esperanças lusas está no segundo lugar no Grupo 7, com 12 pontos, atrás da Holanda (15).