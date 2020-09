Ronaldo não altera plano da Suécia

Apesar da prestação convincente frente à Croácia (4-1), e do estatuto de campeão europeu e de detentor da Liga das Nações, o treinador sueco não atribui favoritismo a Portugal. Na sua opinião, nenhuma das equipas parte em vantagem e a sua expectativa é fazer valer o o fator casa a seu favor.

A Suécia perdeu no jogo de estreia do Grupo 3 da Liga das Nações, frente à França (0-1). Portugal ganhou à Croácia e divide a liderança com os franceses. O desafio em Solna, nos arredores de Estocolmo, com os suecos é esta terça-feira, às 19h45.

Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.