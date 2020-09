Fernando Santos. Portugal na Suécia para “ganhar”

O selecionador nacional garante, na antevisão da partida contra a Suécia para a Liga das Nações, que espera e acredita que Portugal vem para “ganhar”.

Apesar disso, Fernando Santos garante que vai ser necessário “estar no limite das nossas capacidades para vencer o jogo”.

A Suécia é uma “seleção muito forte, com grande capacidade, jogadores de qualidade, com um 4-4-2 muito bem organizado e com criatividade”, acrescenta o técnico.

Na primeira jornada da Liga das Nações, a Suécia perdeu 1-0 com a França e Portugal derrotou a Croácia por 4-1.

Na mesma conferência de imprensa, Fernando Santos referiu que na Seleção a “renovação não tem a ver com idade, mas com qualidade”.

O selecionador reafirma que “não há jogadores excluídos por idade” e que a “renovação acontece naturalmente”.