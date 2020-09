Fernando Santos. Cristiano Ronaldo pode jogar, “se no treino mostrar condições e disponibilidade”

O selecionador nacional ainda não confirma a titularidade de Cristiano Ronaldo na partida de Portugal contra a Suécia.

Fernando Santos remete para o treino que vai ser realizado ainda esta segunda-feira.

“Se no treino mostrar condições e disponibilidade total, a probabilidade é grande. Se não, não entra. As coisas no futebol são sempre imprevisíveis. O que sabemos é que não há resquícios da infeção. Se hoje, ao treinar com as botas e com os colegas, estiver bem e apto, tem forte probabilidade de ser titular", afirmou.

O técnico lembra que o capitão “fez 25 minutos a 30 no treino de ontem. Vamos esperar pelo de hoje para ver como ele corresponde e depois tomaremos a decisão”.

Cristiano Ronaldo falhou o jogo frente à Croácia devido a uma infeção num dedo do pé direito.

Se CR7 não jogar, "nenhuma equipa do mundo pode ser melhor sem o melhor não está, mas continua a ser uma grande equipa e com capacidade para ganhar", acredita Fernando Santos.

O Suécia – Portugal é um jogo do grupo 3 (Liga A) da Liga das Nações, agendado para esta terça-feira em Estocolmo (19H45).