Homenagem ao ator Pedro Lima reúne amigos e colegas no Teatro São Luiz

Uma homenagem ao ator Pedro Lima, que morreu em junho, realiza-se, este domingo, no Teatro São Luiz, em Lisboa, com a leitura da peça "Sou o Vento", de John Fosse, e uma conversa entre amigos e colegas.

A sessão, com o título "Sou o Vento - Pelo Pedro Lima", reúne atores como Eunice Muñoz, Manuel Cavaco, Luís Filipe Borges e Sofia Monteiro Grilo, o encenador Rodrigo Francisco, diretor da Companhia de Teatro de Almada, numa conversa que combina testemunhos e memórias de vida.

À iniciativa também se juntam o jornalista Paulo Dentinho e o autor Nuno Artur Silva, atual secretário de Estado do Cinema, do Audiovisual e dos Media, além do diretor dos Artistas Unidos, Jorge Silva Melo.

A iniciativa parte deste encenador, que dirigiu Pedro Lima em 2008, nesta sala de Lisboa, na estreia portuguesa da obra do dramaturgo norueguês, com a companhia que dirige.

"Estamos tristes. Ficaremos tristes. Era nosso amigo, trabalhámos juntos, rimos juntos, pensámos juntos. Foi o Pedro Lima, ator. E não o vamos esquecer", escreveu Silva Melo na apresentação da homenagem, que tem início às 18:00, na Sala Bernardo Sassetti, do teatro.