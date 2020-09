Jerónimo acusa Marcelo de campanha para aproximar PS e PSD

A picardia entre o Presidente da República e o PCP veio em crescendo ao longo da semana passada e do fim-de-semana. E chegou ao discurso encerramento da Festa do Avante!, com o líder comunista, Jerónimo de Sousa, a acusar Marcelo Rebelo de Sousa de promover uma aproximação entre PS e PSD para “uma política de direita”.



No seu discurso, Jerónimo de Sousa fez questão de deixar bem claro que o problema do país não é a pandemia de Covid-19, que esta só veio agravar problemas que já existiam e contra os quais é necessária uma política diferente para a qual o PCP continua disponível e que “conta como nenhum outro para assegurar os interesses dos trabalhadores e das camadas populares”. Mas que não acredita que o PS tenha capacidade de levar a cabo.

“De pouco valem declarações do PS de que não quer nada com o PSD se as opções que vier a adotar forem, mais coisa menos coisa, aquelas que o PSD adotaria, sem romper com orientações e compromissos que têm sustentado a política de direita. Tanto mais quando se continuam a registar em matérias relevantes convergências entre os dois partidos, parte de um processo de rearrumação de forças posto em marcha, e em que o atual Presidente da República se insere, para branquear o PSD visando a sua reabilitação política e a cooperação mais intensa com o PS, indispensáveis à política de direita”, atirou Jerónimo de Sousa, provocando alguns assobios na pouco habitual plateia sentada em cadeiras frente ao palco principal da Festa do Avante!.

O secretário-geral comunista acusou os que usam o “discurso do medo de que não há alternativas” e tentam usar a pandemia para cortar mais direitos aos trabalhadores. “Foi esta política que fragilizou Portugal e que, naturalmente, a epidemia tende a agravar, acrescentando problemas aos graves problemas que o País já enfrentava e quando novos sinais de retrocesso económico e social estão aí e fazem-se ouvir, com o grande capital, com a das forças políticas que o servem, a preparar o terreno visando esse retrocesso, usando a epidemia como pretexto”, afirmou.

“Aí estão a travar o aumento geral dos salários e do Salário Mínimo Nacional. Aí estão a questionar o aumento dos salários dos trabalhadores da Administração Pública, pré-anunciando novos períodos de congelamento a somar à década em que perderam salários e poder de compra. Aí estão a falar de novas mudanças na legislação laboral, designadamente para introduzir novas linhas de exploração, por exemplo na situação de teletrabalho. Aí estão a perpetuar o mau funcionamento dos serviços públicos, do atendimento nas unidades de saúde à janela, ao telefone ou ao postigo, até ao prolongamento de aulas virtuais ou às longas filas na rua nos serviços de Segurança Social ou dos Correios”, continuou Jerónimo de Sousa, incluindo nestas críticas os que, como Mário Nogueira, o comunista líder da Frenprof, consideram que não há condições para os professores voltarem às escolas em segurança.

“Aí os temos a reclamar novas reformas estruturais, esse eufemismo que utilizam para esconder as medidas que propõem de aprofundamento da exploração do trabalho e de destruição de serviços públicos, para mostrar ao diretório das grandes potências da União Europeia, mesmo que nada tenham a ver com a epidemia. Teias bem urdidas procurando criar o ambiente propício”, acrescentou ainda o líder comunista.