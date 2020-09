Incêndio em Porto de Mós reforçado com meios aéreos

Um incêndio em Porto de Mós, no distrito de Leiria, mobiliza mais de 100 operacionais, agora com apoio de meios aéreos. É aquele que obriga a maior atenção dos bombeiros, durante a manhã deste domingo.



Há outro incêndio ativo, em Cinfães, no distrito de Viseu, que tem colocado dificuldades aos bombeiros. No entanto, em declarações à Renascença, o comandante Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), revela que, por esta altura, a situação do Codaçal, no concelho de Porto de Mós, é aquela "que inspira maior cuidado".

"Neste momento, mobiliza 34 veículos, 123 operacionais e o teatro de operações está a ser reforçado com meios aéreos", avança.

O incêndio em Cinfães "já tem algumas horas e a grande dificuldade são os acessos", por se tratar de terreno "com muitos aglomerados rochosos". Também este "está a ser reforçado", garantiu o comandante.

Ambos incêndios são em montanha. Segundo o comandante Miguel Oliveira da ANPC, embora complicados, os dois incêndios não colocam, para já, quaisquer populações em risco, nem há vítimas a registar.

Entretanto, foram dominados os incêndios em Fafe e Vinhais. Ao todo, 14 distritos a norte do Tejo, incluindo Portalegre, estão em estado de alerta, até à meia-noite de terça-feira, devido às previsões meteorológicas a prever um significativo agravamento do risco de incêndio.