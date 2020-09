Dominados incêndios em Fafe e Vinhais

Os incêndios em Fafe e Vinhais, nos distritos de Braga e Bragança, respetivamente, já foram controlados, de acordo com a Proteção Civil.

As chamas de Fafe, que chegaram a mobilizar 27 veículos e 84 operacionais, estão dominadas, confirmou o comandante Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional da Proteção Civil à Renascença.

O incêndio de Vinhais, que tinha deflagrado na sexta-feira, foi dominado por volta das 4h50 deste domingo, revelou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança.

De acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), por volta das 08h00 deste domingo, 681 operacionais, apoiados por 197 viaturas e cinco aeronaves combatiam 16 incêndios em vários pontos do país.



Há 14 distritos a norte do Tejo, incluindo Portalegre, em estado de alerta, até à meia-noite de terça-feira, devido às previsões meteorológicas a prever um significativo agravamento do risco de incêndio.