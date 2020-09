Balanço DGS. Portugal ultrapassa barreira dos 60 mil casos de Covid-19

Veja também:

Portugal ultrapassou, este domingo, a barreira dos 60 mil casos de Covid-19. Ao todo, o registo é de 1.840 mortes (mais duas que no sábado) e 60.258 casos confirmados (mais 315, um aumento de 0,5%) de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ambas as mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas a quase metade, 143 (45,4%), dos casos novos foram registados no Norte.

O relatório deste domingo, com dados atualizados até às 00h00 de sábado, mostra uma subida de 160 no número de recuperados, para um total de 42.953 (71,28% dos casos confirmados). O número de casos ativos sobe para 15.465 (mais 153).

A taxa de letalidade mantém-se nos 3,1%.

O relatório revela, ainda, que mais de 34 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.