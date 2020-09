Balanço DGS. Maior número de novos casos de Covid-19 desde 8 de maio

O relatório deste sábado, com dados atualizados até às 00h00 de sexta-feira, mostra uma subida de 217 no número de recuperados, para um total de 42.793 (71,39% dos casos confirmados). O número de casos ativos sobe para 15.312 (mais 264).

Quatro das mortes e 230 (47,33%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo. Outros 200 casos novos (41,15%) foram registados na região Norte. A quinta morte aconteceu no Centro.

Portugal regista 1.838 mortes (mais cinco que na sexta-feira) e 59.943 casos confirmados (mais 486, o número mais alto num dia desde 8 de maio e que supõe um aumento de 0,8%) de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS ressalva que o relatório deste sábado reflete uma descida do número total de casos nos Açores, "por força da necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outra região".

Lisboa e Vale do Tejo é a região mais afetada, em termos cumulativos, pela pandemia, com 30.839 casos (o que representa 51,45% das infeções). Seguem-se Norte (21.654), Centro (4.942), Algarve (1.159), Alentejo (964), Açores (215) e Madeira (170).

Óbitos e dados de internamentos

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (849), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (681), da região Centro (254), do Alentejo (22) e do Algarve (17). O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.

É nos 80 anos para cima que se registam mais óbitos (1.225), seguido do grupo dos 70 aos 79 anos (367), dos 60 aos 69 anos (160), dos 50 aos 59 anos (58), dos 40 aos 49 anos (21), dos 30 aos 39 anos (4), dos 20 aos 29 anos (2) e até aos nove anos (1). A faixa etária dos 10 aos 19 é a única que não regista quaisquer mortos.



No total, morreram 914 mulheres e 924 homens com Covid-19.

Segundo a DGS, 35% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 28% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 14% fraqueza generalizada e 10% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 90% dos casos confirmados.

Dos casos ativos, 14.697 (cerca de 97,7%) são tratados no domicílio. Em internamento, estão 345 (2,3%) dos pacientes (mais seis pessoas do dia anterior): 41 (0,3%) em unidades de cuidados intensivos (mais uma) e 304 (2%) em enfermaria.