Um morto e sete feridos em série de esfaqueamentos em Birmingham

Um homem morreu e outras sete pessoas ficaram feridas numa série de esfaqueamentos em Birmingham, no Reino Unido, este domingo.

Em comunicado, a polícia das West Midlands confirmou ter acudido, às 00h30, a um incidente com arma branca no centro da cidade inglesa. "Foram reportados vários esfaqueamentos na zona pouco depois", lê-se.

"Em cada um destes incidentes, ocorreram vários esfaqueamentos. Como resultado, lamento dizer que uma pessoa morreu dos ferimentos que contraiu. Duas outras pessoas permanecem no hospital, em estado crítico, e estão ainda a ser tratadas. Cinco outras pessoas ficaram com ferimentos relativamente menores, algumas das quais já tiveram alta médica", detalhou mais tarde o superintendente chefe da polícia de West Midlands, Steve Graham, em conferência de imprensa.

Foi montado um cordão de segurança nas zonas afetadas e algumas ruas circundantes foram fechadas à circulação. O local de um dos ataques foi próximo da zona conhecida como Gay Village, segundo a BBC.



No entanto, em comunicado, polícia sublinhou que, "nesta altura, não seria apropriado estar a especular sobre as causas do incidente".

Em declarações à BBC, o presidente do condado metropolitano de West Midlands, Andy Street, assumiu que os incidentes "parecem estar relacionados, mas ainda não se conhece a motivação".

[notícia atualizada às 13h50]